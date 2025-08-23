DELA
Foto: Jeremic Slavoljub
Adam Cronstedt och Patrik Careland vill skapa en tidlös film och har därför valt att undvika bland annat smarttelefoner. Nya Åland träffade dem i juli i år.

Landskapet ger pengar för manusläsning till långfilm

18:00 lördag, 23 augusti, 2025

