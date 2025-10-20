Foto: Matilda SaulLukas Lantz, i mitten, blir först att äntra scenen på Ålands första berättarfestival. Han flankeras av Tasso Stafilidis och Jan-Ole Lönnbland från arrangörsgruppen. Ny festival hyllar den magiska, muntliga berättelsen Kultur 16:32 måndag, 20 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Marcus och Martinus skrev Rockoff-historia på Åland: Första gången ett gäng fans övernattade i festivalkön Vuxna på stan skapar trygghet i festivaltider – efterlyser fler nattvandrare Marcus & Martinus-fans tältar inför spelningen