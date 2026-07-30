Musikduo utlovar glad och medryckande förvirring på festival

Nybildade åländska konstmusikduon Fjäril uppträder på Kokong-festivalen i helgen. Den bevingade musikaliska varelsen har två välbekanta fäder: punkrockveteranen Johnny Nordman och kompositören Peter ”Lången” Lång.

– Vi var på Kokong förra året och dansade där och då tänkte vi att, det här vill vi också göra, säger Lång till Nyan.

Johnny Nordman är nog mest känd för sin långa karriär i snabbrockbandet Willycranes, där han spelade attackgitarr. Nu har han definitivt breddat sina uttryck, för i den snabblyssning Nyan undfås bidrar han hörbarligen mest med rytminstrument.

– Jo, jag spelar allt möjligt nu. Det här är ju elektronmusik, så vi använder datorer och iPads och bas, loop-pedaler, fiol, gitarr, samplingar … Allt möjligt.

Kompositören och filmaren Peter Lång, som 2024 nominerades till Nordiska rådets musikpris, har en ännu bredare palett med såväl operor på sitt samvete som frontmannaskapet i klassiska åländska rockbandet Memories. Men samarbetet med Nordman går tillbaka till bägge deras begynnelse, säger ”Lången”:

Vill förnya

– Vi har jobbat ihop sedan vi var barn. Vi har skrivit dramer och konst och musik och sådant. Men den här genren är ny för oss båda. Så planen är att föra in vår okunskap och förnya alltsammans.

Vad blev startskottet för denna vision?

– Vi var på Kokong förra året och dansade där och då tänkte vi att, det här vill vi också göra.

Har ni några titlar på verken ni ska framföra?

– Det lutar åt att en heter ”Ekorren”. Men det är lite oklart.

Satt den möjligen i granen, den där ekorren?

– Jo. Fast på bantuspråket. Den heter ”Golo gololo”.

Halvtimmes program

Fjäril kommer att döma av programmet inleda festivalfredagen (alltsammans ska börja klockan 18) så paret varnar publiken för att inte missa något genom att dröja sig kvar med ölglasen på Stallhagen för länge.

– Vi kommer att spela en halvtimme ungefär, säger Nordman.

Vilken typ av reaktion hoppas ni på från publiken: extatisk dans eller trancendental meditation?

– (Lång): Glad förvirring.

– (Nordman): Vi tänker i alla fall dansa själva. Så, glad och medryckande förvirring.