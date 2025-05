Konstnärer och naturvetare gestaltar havet och människan Kultur

– Vi vill sammanfläta konst och vetenskap, säger musikern Pia Leppänen, från Nomadteatern. Den fyra kvinnor starka gruppen ger i veckan föreställningen ”Bivalvia lepidoptera” på fyra platser på Åland. – Musslor och konsten kan rena och hela, säger skådespelaren Cecilia Paul.

Pia Leppänen, hennes syster Charlotta Risku, diplomingenjör inriktad på hållbarhet och miljöteknik, Cecilia Paul och Anna Törnroos-Remes, biträdande professor i marinbiologi vid Åbo Akademi: tillsammans bildar de gruppen Nomadteatern som turnerar på Åland i dagarna.

”Bivalvia lepidoptera” är latin för musslor respektive fjärilar, och föreställningen handlar om Östersjön, vårt belastade innanhav.

– Musslan filtrerar vatten, och flygeln blir som en stor mussla. Vi häller smutsigt vatten i flygeln och jag spelar det rent, säger Pia Leppänen gåtfullt. (Känsliga läsare kan vara lugna: inga flyglar tar någon skada i framförandet av ”Bivalvia lepidoptera”).

Fjärilarna kommer in i bilden via Sanna Tahvananien och hennes roman ”Vad gör fjärilar när det regnar?”, som utkom 2022. Cecilia Paul läste in romanen som ljudbok, och gruppen kom på idén att låta fjärilar och musslor figurera tillsammans i föreställningen.

– Boken handlar om marinbiologen och pianisten Li, som lösgör sig från ett destruktivt förhållande. Den har ganska många sidor och föreställningen är bara en timme, så jag höll på ett år med att välja ut bitar. Sanna var så frikostig och sa ”gör vad ni vill”, säger Cecilia Paul.

– Både boken och föreställningen väcker känslor, och många känner igen sig i berättelsen, säger Anna Törnroos-Remes.

– Ja, det är ett manipulativt förhållande som börjar med passion, och där man sedan inte förstår vad det är som händer, säger Cecilia Paul.

De beskriver huvudpersonen som en mussla.

– Musslor stänger sig vid stress, säger Anna Törnroos-Remes.

– Men konsten helar henne. Hon förvandlas från en stängd mussla till en öppen själ, säger Cecilia Paul.