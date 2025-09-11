Pokalregn över Dunderdans på discotävling i Sverige

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Nästan 50 pallplaceringar blev resultatet när en buss full med åländska Dunderdansare i helgen åkte till svenska Lidköping för att tävla i bland annat disco och slow.

I lördags hölls danstävlingen Independence Cup i Lidköping och Åland var välrepresenterat då en hel busslast med unga tävlingsdansare från Dunderdans deltog. Tävlingsdagen inleddes vid klockan nio på morgonen och pågick sedan dagen lång fram till 18-tiden på kvällen. Under dagen avverkades grenar och klasser på löpande band, där de åländska dansarna på plats bidrog med rekordmånga – över 100 – starter på tävlingsgolvet.

Många klasser

Dansarna visade upp sina tävlingskoreografier inom disco, slow, british freestyle, acro (acrobatics) och lagdans (team). Deltagare från Dunderdans återfanns i dem alla utom acron, och föll domarna i smaken då åtskilliga pokaler delades ut till de åländska dansarna (se faktaruta intill).

Högsta nivån

En av de mest erfarna åländska tävlingsdansarna var Emilia Remmer.

– Inför säsongens första tävling är jag åtminstone alltid lite extra nervös efter uppehåll och paus. Men vi har haft en väldigt lyckad tävling trots det, säger hon i ett utskick från Dunderdans.

Remmer har kvalificerat sig till den högst nivån, Elit, vilket är något hon jobbat för under flera år.

– Men att jag skulle stiga till Elit i båda mina individuella ingångar till samma tävling trodde jag inte. Jag var väldigt spänd innan, men jag hade så roligt på tävlingsgolvet. Jag känner mig stolt, glad och tacksam för all dansglädje och allt stöd från mina medtävlanden, team-kompisar, elever och framförallt Erica och Lollo. Det är klart det är en omställning men jag känner mig entusiastisk och jag ser fram emot att börja träna inför kommande tävlingar, berättar Emilia Remmer också i utskicket.

Första gången

Intresset för att få börja tävlingsdansa är stort enligt Dunderdans. Med från Åland fanns även denna gång några debutanter, som också fick tycka till om hur det var att tävlingsdansa.

Emilia Kanborg berättar om hur ”det var jätteroligt” och Saga Karlsson berättar att ”det var lite pirrigt, men det var superkul.”

En annan tävlingsdebutant var Novalie Söderlund som förklarar såhär:

– Det var lite nervöst när man skulle in på golvet, men sen när man var där var det superroligt. Vill absolut med igen.