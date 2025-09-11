Pokalregn över Dunderdans på discotävling i Sverige

Nästan 50 pallplaceringar blev resultatet när en buss full med åländska Dunderdansare i helgen åkte till svenska Lidköping för att tävla i bland annat disco och slow.
I lördags hölls danstävlingen Independence Cup i Lidköping och Åland var välrepresenterat då en hel busslast med unga tävlingsdansare från Dunderdans deltog. Tävlingsdagen inleddes vid klockan nio på morgonen och pågick sedan dagen lång fram till 18-tiden på kvällen. Under dagen avverkades grenar och klasser på löpande band, där de åländska dansarna på plats bidrog med rekordmånga – över 100 – starter på tävlingsgolvet.
Många klasser
Dansarna visade upp sina tävlingskoreografier inom disco, slow, british freestyle, acro (acrobatics) och lagdans (team). Deltagare från Dunderdans återfanns i dem alla utom acron, och föll domarna i smaken då åtskilliga pokaler delades ut till de åländska dansarna (se faktaruta intill).
Högsta nivån
En av de mest erfarna åländska tävlingsdansarna var Emilia Remmer.
– Inför säsongens första tävling är jag åtminstone alltid lite extra nervös efter uppehåll och paus. Men vi har haft en väldigt lyckad tävling trots det, säger hon i ett utskick från Dunderdans.
Remmer har kvalificerat sig till den högst nivån, Elit, vilket är något hon jobbat för under flera år.
– Men att jag skulle stiga till Elit i båda mina individuella ingångar till samma tävling trodde jag inte. Jag var väldigt spänd innan, men jag hade så roligt på tävlingsgolvet. Jag känner mig stolt, glad och tacksam för all dansglädje och allt stöd från mina medtävlanden, team-kompisar, elever och framförallt Erica och Lollo. Det är klart det är en omställning men jag känner mig entusiastisk och jag ser fram emot att börja träna inför kommande tävlingar, berättar Emilia Remmer också i utskicket.
Första gången
Intresset för att få börja tävlingsdansa är stort enligt Dunderdans. Med från Åland fanns även denna gång några debutanter, som också fick tycka till om hur det var att tävlingsdansa.
Emilia Kanborg berättar om hur ”det var jätteroligt” och Saga Karlsson berättar att ”det var lite pirrigt, men det var superkul.”
En annan tävlingsdebutant var Novalie Söderlund som förklarar såhär:
– Det var lite nervöst när man skulle in på golvet, men sen när man var där var det superroligt. Vill absolut med igen.
Åländska pallplaceringar
Slow duo R Children
1. Nova Gestranius & Line Dunder
3. Ella Öström & Rut Brunnsberg
Slow duo R Junior/Youth
1. Lily Karlsson & Sigrid Dahlsten
2. Nemi Nordlund & Tuva Gestranius
3. Siri Donning & Stella Luoma
Slow duo Rising Star Children/Junior
1. Signe Olsén & Molly Holmberg
2. Iida Williams & Svea Polviander
3. Asta Brunnsberg & Olivia Larsson
Slow duo Rising Star Youth
3. Bianca Franklin
Slow duo Super Star Junior & Youth
3. Sara Mattsson
Slow solo R Children
2. Line Dunder
Slow solo R Junior/Youth
1. Iida Williams
2. Linnea Viktorsson
3. Tilde Sundström
Slow solo Rising Star Junior
1. Sigrid Dahlsten
2. Signe Olsén
Slow solo Rising Star Youth/Adult
2. Liv Melander
Slow solo Super Star Youth
1. Sara Mattsson
Slow solo Elit Adult
2. Emilia Remmer
B Freestyle duo R Junior
1. Lily Karlsson& Sigrid Dahlsten
2. Lova Lundberg & Molly Holmberg
B Freestyle solo R Children
1. Line Dunder
B Freestyle solo R Junior/Youth
1. Sigrid Dahlsten
B Freestyle Rising Star Junior/Youth/Adult
3. Tilde Sundström
Disco Smallteams Rising Star
1. Fearless: Sigrid Dahlsten, Siri Donning, Linnea Viktorsson, Stella Luoma, Lova Lundberg & Lily Karlsson
3. Storm: Elin Larsson, Elise Rammer, Molly Holmberg, Signe Olsen, Rut Brunnsberg, Nova Gestranius & Line Dunder
Disco Smallteams Elit
1. The Gr8: Svea Polviander, Nemi Nordlund, Asta Brunnsberg, Olivia Larsson, Bianca Franklin, Iida Williams, Tuva Gestranius & Tilde Sundström
Disco duo R Children
1. Siri Hilden & Elin Larsson
2. Liv Strömmer & Maya Perjus
Disco duo R Junior/Youth
1. Ella Öström & Ida Widing
2. Lisa Flodin & Wilma Blomsterlund
3. Emilia Kanborg & Novalie Söderlund
Disco duo Rising Star Children
1. Elise Rammer & Line Dunder
3. Nova Gestranius & Rut Brunnsberg
Disco duo Rising Star Junior
1. Molly Holmberg & Signe Olsén
2. Lova Lundberg & Sigrid Dahlsten
3. Iida Williams & Tuva Gestranius
Disco Duo Rising Star Youth/Adult
1. Lina Strand & Molly Jörgensen
Disco duo Super Star Youth/Adult
1. Liv Melander & Sara Mattsson
Disco solo R children
3. Elise Rammer
Disco solo R Junior/Youth
1. Elin Björkroos
2. Ida Widing
Disco solo Rising Star Children
2. Rut Brunnsberg
Disco solo Rising Star Junior
2. Iida Williams
Disco solo Rising Star Youth/Adult
1. Liv Melander
2. Molly Jörgensen
Disco solo Super Star Youth/Adult
2. Sara Mattsson
Disco solo Elite Adult
2. Emilia Remmer