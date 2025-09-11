Pokalregn över Dunderdans på discotävling i Sverige

17:41 torsdag, 11 september, 2025
    Nästan 50 pallplaceringar blev resultatet när en buss full med åländska Dunderdansare i helgen åkte till svenska Lidköping för att tävla i bland annat disco och slow.

    I lördags hölls danstävlingen Independence Cup i Lidköping och Åland var välrepresenterat då en hel busslast med unga tävlingsdansare från Dunderdans deltog. Tävlingsdagen inleddes vid klockan nio på morgonen och pågick sedan dagen lång fram till 18-tiden på kvällen. Under dagen avverkades grenar och klasser på löpande band, där de åländska dansarna på plats bidrog med rekordmånga – över 100 – starter på tävlingsgolvet.

    Många klasser

    Dansarna visade upp sina tävlingskoreografier inom disco, slow, british freestyle, acro (acrobatics) och lagdans (team). Deltagare från Dunderdans återfanns i dem alla utom acron, och föll domarna i smaken då åtskilliga pokaler delades ut till de åländska dansarna (se faktaruta intill).

    Foto: Privat
    Förutom dansare och lagledare var även coacherna Simone D’Cruz och Emmy Strand med från Åland, för att bistå under den långa tävlingsdagen.

    Högsta nivån

    En av de mest erfarna åländska tävlingsdansarna var Emilia Remmer.

    – Inför säsongens första tävling är jag åtminstone alltid lite extra nervös efter uppehåll och paus. Men vi har haft en väldigt lyckad tävling trots det, säger hon i ett utskick från Dunderdans.

    Remmer har kvalificerat sig till den högst nivån, Elit, vilket är något hon jobbat för under flera år.

    – Men att jag skulle stiga till Elit i båda mina individuella ingångar till samma tävling trodde jag inte. Jag var väldigt spänd innan, men jag hade så roligt på tävlingsgolvet. Jag känner mig stolt, glad och tacksam för all dansglädje och allt stöd från mina medtävlanden, team-kompisar, elever och framförallt Erica och Lollo. Det är klart det är en omställning men jag känner mig entusiastisk och jag ser fram emot att börja träna inför kommande tävlingar, berättar Emilia Remmer också i utskicket.

    Foto: Privat
    Emilia Kanborg och Novalie Söderlund hamnade på prispallen i sin första tävling någonsin. –?Det var lite nervöst när man skulle in på golvet, men sen när man var där var det super roligt, säger Novalie Söderlund.

    Första gången

    Intresset för att få börja tävlingsdansa är stort enligt Dunderdans. Med från Åland fanns även denna gång några debutanter, som också fick tycka till om hur det var att tävlingsdansa.

    Emilia Kanborg berättar om hur ”det var jätteroligt” och Saga Karlsson berättar att ”det var lite pirrigt, men det var superkul.”

    En annan tävlingsdebutant var Novalie Söderlund som förklarar såhär:

    – Det var lite nervöst när man skulle in på golvet, men sen när man var där var det superroligt. Vill absolut med igen.

    Åländska pallplaceringar

    Slow duo R Children

    1. Nova Gestranius & Line Dunder

    3. Ella Öström & Rut Brunnsberg

    Slow duo R Junior/Youth

    1. Lily Karlsson & Sigrid Dahlsten

    2. Nemi Nordlund & Tuva Gestranius

    3. Siri Donning & Stella Luoma

    Slow duo Rising Star Children/Junior

    1. Signe Olsén & Molly Holmberg

    2. Iida Williams & Svea Polviander

    3. Asta Brunnsberg & Olivia Larsson

    Slow duo Rising Star Youth

    3. Bianca Franklin

    Slow duo Super Star Junior & Youth

    3. Sara Mattsson

    Slow solo R Children

    2. Line Dunder

    Slow solo R Junior/Youth

    1. Iida Williams

    2. Linnea Viktorsson

    3. Tilde Sundström

    Slow solo Rising Star Junior

    1. Sigrid Dahlsten

    2. Signe Olsén

    Slow solo Rising Star Youth/Adult

    2. Liv Melander

    Slow solo Super Star Youth

    1. Sara Mattsson

    Slow solo Elit Adult

    2. Emilia Remmer

    B Freestyle duo R Junior

    1. Lily Karlsson& Sigrid Dahlsten

    2. Lova Lundberg & Molly Holmberg

    B Freestyle solo R Children

    1. Line Dunder

    B Freestyle solo R Junior/Youth

    1. Sigrid Dahlsten

    B Freestyle Rising Star Junior/Youth/Adult

    3. Tilde Sundström

    Disco Smallteams Rising Star

    1. Fearless: Sigrid Dahlsten, Siri Donning, Linnea Viktorsson, Stella Luoma, Lova Lundberg & Lily Karlsson

    3. Storm: Elin Larsson, Elise Rammer, Molly Holmberg, Signe Olsen, Rut Brunnsberg, Nova Gestranius & Line Dunder

    Disco Smallteams Elit

    1. The Gr8: Svea Polviander, Nemi Nordlund, Asta Brunnsberg, Olivia Larsson, Bianca Franklin, Iida Williams, Tuva Gestranius & Tilde Sundström

    Disco duo R Children

    1. Siri Hilden & Elin Larsson

    2. Liv Strömmer & Maya Perjus

    Disco duo R Junior/Youth

    1. Ella Öström & Ida Widing

    2. Lisa Flodin & Wilma Blomsterlund

    3. Emilia Kanborg & Novalie Söderlund

    Disco duo Rising Star Children

    1. Elise Rammer & Line Dunder

    3. Nova Gestranius & Rut Brunnsberg

    Disco duo Rising Star Junior

    1. Molly Holmberg & Signe Olsén

    2. Lova Lundberg & Sigrid Dahlsten

    3. Iida Williams & Tuva Gestranius

    Disco Duo Rising Star Youth/Adult

    1. Lina Strand & Molly Jörgensen

    Disco duo Super Star Youth/Adult

    1. Liv Melander & Sara Mattsson

    Disco solo R children

    3. Elise Rammer

    Disco solo R Junior/Youth

    1. Elin Björkroos

    2. Ida Widing

    Disco solo Rising Star Children

    2. Rut Brunnsberg

    Disco solo Rising Star Junior

    2. Iida Williams

    Disco solo Rising Star Youth/Adult

    1. Liv Melander

    2. Molly Jörgensen

    Disco solo Super Star Youth/Adult

    2. Sara Mattsson

    Disco solo Elite Adult

    2. Emilia Remmer

