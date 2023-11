Erik Enge och Kodarklubben tilldelas Mariehamns stads stipendier Kultur

Mariehamns stad har delat ut kulturstipendium samt idrotts- och fritidsstipendium. Mottagarna är skådespelaren Erik Enge och Kodarklubben.



Erik Enge tilldelas Mariehamns stads kulturstipendium år 2023 för sina framstående insatser i stora film- och tv-produktioner.

Motiveringen nämner bland annat Enges insatser i TV-serier som Bron samt filmerna Svart krabba, Iris, Lärljugen och inte minst det stora internationella genombrottet med Tigrar.

– Erik har därmed satt Åland på kartan. Enges fina karriär visar att man med bas i Mariehamn kan slå igenom och arbeta vidare framgångsrikt internationellt. För åländska skådespelartalanger är han en förebild och visar att det går att nå de stora scenerna och bli ett erkänt namn inom branschen, skriver kultur- och fritidsnämnden i motiveringen.



2023 års idrotts- och fritidsstipendium tilldelas Kodarklubben för sitt ideella arbete att sammanföra barn och unga med intresse för it-teknik och programmering. Mariehamns stad nämner bland annat i sin motivering att föreningen under flera år har anordnat kurser, läger och workshops samt arrangerar för första gången en egen deltävling i First Lego League på Åland under hösten 2023.



– Många barn har funnit sin plats i Kodarklubben, också sådana som av olika orsaker kan ha svårt att aktivera sig i andra intressen eller föreningar, skriver kultur- och fritidsnämnden i motiveringen.