Foto: Jonas Edsvik2025 räckte inte publikplatserna till när Ålands symfoniorkester hade sin trettondagskonsert. Nästa år blir det två konserter, en på eftermiddagen och en på kvällen. ÅSOF släpper biljetter till trettondagskonsert Kultur 11:04 tisdag, 23 december, 2025