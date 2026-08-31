Hans är en av 36 ateljéer som håller öppet under årets Konstrunda

Nästan 40 konstnärer, konsthantverkare och formgivare runtom på Åland slår upp dörrarna till sina ateljéer under årets Konstrunda den 5-6 september.

Förstagångsdeltagare i konstrundan är Hannamari Ruohonen, Lotta Gustafsson, Natalia Mikkola, Linnea Korpi, Maria Nurmela, Sanna Isabell Berntsson, Vesa Loikas, Regina Santamäki Fischer, Nicolina Eklund och Amanda Chanfreau.

Regionkontakt för konstrundan på Åland är Ulrika Kjeldsen.