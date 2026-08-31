Hans är en av 36 ateljéer som håller öppet under årets Konstrunda

Nästan 40 konstnärer, konsthantverkare och formgivare runtom på Åland slår upp dörrarna till sina ateljéer under årets Konstrunda den 5-6 september.
Förstagångsdeltagare i konstrundan är Hannamari Ruohonen, Lotta Gustafsson, Natalia Mikkola, Linnea Korpi, Maria Nurmela, Sanna Isabell Berntsson, Vesa Loikas, Regina Santamäki Fischer, Nicolina Eklund och Amanda Chanfreau.
Regionkontakt för konstrundan på Åland är Ulrika Kjeldsen.
KONSTRUNDAN PÅ ÅLAND 2026, KOMMUN FÖR KOMMUN
Erica Törnroth (konsthantverk, textil)
Hannamari Ruohonen (teckning)
Lotta Jansdotter (formgivning, måleri, teckning, textil, visuell konst, övrigt)
Anette Gustafsson (måleri)
Klas Gustafsson (formgivning, glas, keramik, konsthantverk, måleri, skulptur, trä)
Lotta Gustafsson (keramik)
Natalia Mikkola (fotografi)
Mia Englund (keramik, konsthantverk)
Marlene Lindbäck (måleri)
Mari Stefansdotter (grafik)
Hannele Ögård (grafik, måleri, textil, visuell konst, övrigt)
Bo Torgé (måleri, skulptur)
Kjell Ekström (måleri)
Kalle Wetterström (fotografi, grafik, video- och mediakonst)
Judy Bradley (keramik)
Cajsa Wilén (keramik, skulptur)
Minna Rundberg (formgivning, glas, måleri, skulptur, textil, visuell konst)
Petri Allinen (måleri, teckning, visuell konst)
Eva-Lotta Kastilan (måleri, teckning, visuell konst)
Eve-Ly Villberg (måleri)
Hülya Tokur (fotografi, konsthantverk, måleri, visuell konst)
Monique Lundberg (formgivning, grafik, konsthantverk, måleri, textil, visuell konst)
Ritva Saloranta (glas)
Anna Lind Bengtsson (måleri, visuell konst)
Linnea Korpi (installation, perfomance, textil, visuell konst)
Maria Nurmela (fotografi, installation, ljudkonst, miljökonst, perfomance, samfundskonst, video- och mediakonst, visuell konst)
Sanna Isabell Berntsson (installation, keramik, måleri, skulptur, teckning, textil, visuell konst)
Vesa Loikas (fotografi, grafik, installation, ljudkonst)
Regina Santamäki Fischer (måleri)
Nicolina Eklund (keramik)
Jonas Wilén (måleri)
Johan Karlsson (skulptur, smide)
Amanda Chanfreau (måleri, teckning, visuell konst)
Kaj Lindström (måleri)
Alexandra Trizna (grafik, måleri, teckning, visuell konst)
Fredrik Eriksson (skulptur, trä)