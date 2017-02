Tre poäng ifrån division 2-kval

ISHOCKEY. Med bara fyra matcher kvar att spela är IFK Mariehamn i det närmsta klart för division 2-kval. Endast Södertälje Pojkarnas AIF (SPAIF) har möjlighet att passera grönvitt i tabellen.

IFK Mariehamn tog fem av sex möjliga poäng i helgen. Lördagens bortamatch mot Älta IF vann IFK med 7–6 efter förlängning och i söndagens hemmamatch mot jumbon Solna SK blev det klara 8–3.

Matchhjälte mot Älta IF blev Otto Silfver som bara 16 sekunder in i förlängningen satte 7–6 i power play, hans andra mål i matchen. I den matchen lyckades också Robin Englund göra hattrick då han låg bakom målen som betydde 4–2, 5–2 och 6–3 till IFK.

Under söndagen stod Otto Silfver för två nya mål, hans 15:e och 16:e i fortsättningstrean denna säsong. Backen Konstantin Ljubobratets gjorde också han två mål, hans 13:e och 14:e i fortsättningstrean.

IFK Mariehamn leder nu serien med sina 40 poäng och har tio poäng ner till tvåan Södertälje Pojkarnas AIF (SPAIF). Båda lagen har spelat 17 av 21 matcher, vilket innebär att IFK ”bara” behöver ta tre poäng för att säkra seriesegern. Skulle IFK vinna fortsättningstrean får laget kvala till division 2. Nästa match för IFK är inkommande lördag hemma mot tabellfemman Ekerö IK. Den matchen börjar 14.45 och spelas i Islandia.

kommentar(er)