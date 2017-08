Manfall i IF Fram Sport

INNEBANDY. IF Fram är tillbaka i division 3. Men trots att säsongen ännu inte börjat står klubben redan inför stora utmaningar.

– Vi har tappat flera tongivande spelare, säger lagledaren och spelaren Tommy Lundberg.

Enligt Tommy Lundberg får IF Fram klara sig utan kvartetten Alexander Grundström, Anton Sjölund, Anthon Grönqvist och Viktor Englund.

– Alexander återupptar hockeyn igen samtidigt som de övriga tre flyttar på grund av studier, säger Tommy Lundberg och fortsätter:

– Men exakt hur många som slutar vet jag inte.

I ett försök att bredda truppen arrangerar IF Fram, precis som tidigare säsonger, öppna träningar. Den första var i går, torsdag.

– I fjol hade vi två öppna träningar. I år blir det fem, säger Lundberg och motiverar:

– På så sätt får de som vill prova med oss lite mera tid att visa upp sig. Och de som mot förmodan inte kan komma på de två första träningspassen har en möjlighet att komma på någon av de övriga tre.

IF Fram, som under våren steg från fyran till trean, inleder sin säsong lördagen den 7 oktober med dubbla bortamatcher – först mot SB Hirvensalo och sedan mot AFC Campus.

