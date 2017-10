IFK hänger på medaljtåget Sport

FOTBOLL. Det blir en spännande avslutning på säsongen för IFK Mariehamn och dess supportrar. I och med söndagens seger hemma mot SJK är laget nu bara tre poäng ifrån medalj och Europaspel 2018.

IFK Mariehamn tog under söndagen sin tionde hemmaseger i Veikkausligan i år.

Grönvitt vann mot nya tabellsexan SJK med 2-1 efter tre mål i andra halvlek. 1-0 rullade anfallaren Aleksei Kangaskolkka in på straff i den 61:a minuten och 2-0 placerade mittfältaren Robin Sid in på friläge i den 78:e minuten. Vahid Hambo reducerade slutligen till 2-1 en minut före fulltid.

Nästa match för tabellfemman IFK är torsdagen den 12 oktober borta mot FC Lahti, som ligger trea i ligan.

Läs mera om matchen i måndagens Nya Åland.