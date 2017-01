IFK-are klar för Italien

FOTBOLL. Nu är det klart att det blir Italien för 19-årige före detta IFK-spelaren Thomas Mäkinen. AC Renate blir hans nya hemmaklubb.

– Jag har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2,5 år, säger den åländske fotbollstalangen.

AC Renate spelar i italienska division tre (Lega Pro) och håller till i den lilla staden Renate i Lombardiet i norra Italien, cirka 20 minuters bilfärd från Milano.

Thomas Mäkinen provspelade med laget i mitten av december och skrev under kontraktet under måndagen. När Nyan får tag på honom under onsdagen är han hemma för att packa det sista.

– Jag ska vara tillbaka igen på måndag kväll. Första träningspasset är på tisdag.

