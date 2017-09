IF Fram drar sig ur finska cupen Sport

INNEBANDY. Inkommande helg skulle IF Fram, för första gången någonsin, ha spelat finska cupen i innebandy.

Men så blir det inte.

– Tyvärr måste vi dra oss ur, bekräftar Tommy Lundberg, spelare och lagledare i laget.

Orsaken bakom beslutet är spelarbrist.

– Vi har inte tillräckligt med gäng för att fara. Flera är sjuka och andra jobbar. Just nu är vi maximalt åtta stycken, inklusive målvakt. Och det räcker inte, säger Tommy Lundberg.

När IF Fram först anmälde sig till cupen gjorde man det i hopp om att få spela en, alternativt två bra försäsongsmatcher mot kvalificerat motstånd. Men när spelschemat lanserades visade det sig att cupen innehöll gruppspel, något som innebar att IF Fram skulle ha spelat tre matcher under lördagen.

– Det hade vi inte räknat med. Vi trodde ju att det var direktutslagning, säger Lundberg och fortsätter:

– Det är en sak att åka till Finland med en trupp om åtta stycken för att spela en match, men en helt annan sak om vi ska spela tre matcher. Då kostar det mera än det smakar.

Läs mera om detta i torsdagens Nya Åland.