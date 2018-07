T-Fordar gästade nostalgimuseum Nyheter

22 T-Fordar deltog i Ålandsrallyt när Svenska T-Ford klubben besökte Åland i helgen.

Under lördagen besökte ekipagen Geta nostalgi- och motormuseum.

Under lördagsförmiddagen rullade 22 T-Fordar in på parkeringen vid Geta nostalgi- och motormuseum i Västergeta. Anledningen till det var den Svenska T-Ford klubbens årliga sommarevenemang som den här gången gick till Åland.

Klubbmästare Marie Fahleson stod bakom planeringen av evenemanget och säger att de också ska besöka bland annat Getabergen och Jägerströms skrot under helgen. Hon själv är uppväxt med T-Fordar då hennes pappa köpte en sådan 1953.

– Han körde den fram till 1979 då han dog, sedan körde mamma den i 30 år men nu är hon så gammal, så nu har jag tagit över den, säger Marie Fahleson.

Den äldsta T-Forden på plats var Christer Martin-Löfs bil från 1914. Den kommer ursprungligen från Hälsingland i Sverige och han fick den av en god vän när denne gick bort. Det bästa med T-Fordar tycker han är att folk samlas fast man har olika bakgrund men samma intresse.

– Man får kontakt med hela världen, dels när man köper delar på internet och sedan vid sådana här evenemang, säger Christer Martin-Löf som själv håller på att renovera tre andra T-Fordar hemma i Stockholm.

Läs mer i måndagens Nya Åland!