Plan till Åland tvingades vända

Det tidiga morgonflyget från Helsingfors till Mariehamn drabbades av tekniska problem och tvingades vända tillbaka.

– Det jag känner till är att planet som skulle ha landat klockan 9.30 kom in sent och nu avgår därför detta plan sent. Avgångstiden skulle ha varit för en timme sedan från Mariehamn men nu är det precis på väg från flygplatsen, säger flygplatschef Tanja Sabel till Nya Åland strax efter klockan 11 på tisdagen.

Med ombord fanns ett tiotal resenärer som skulle medverka på Paf:s spelkonferens under tisdagen.

– Det är spelleverantörer och några är talare och några deltagare, säger Sverker Skogberg på Paf.

Tillbaka i Helsingfors sattes ett annat plan in, med beräknad landningstid klockan 10.50 i Mariehamn, enligt Paf.

– Det blev snabbt fixat med ett nytt plan som lyfte på nytt, säger Sverker Skogberg, som berättar att han varit i kontakt med resenärerna.

Var det otäckt?

– Det ska ha handlat om tekniska problem men jag har ingen aning om det ska ha varit dramatiskt. Det lät inte så, utan de hade fått meddelande om ett tekniskt fel, och själva inte märkt något.

Finnair bekräftar händelsen.

– Det stämmer. Planet vände tillbaka till Helsingfors på grund av teknisk orsak. Det var en elektriskt orsak, men det var ingen fara, säger Annina Metsola, kommunikationsspecialist på Finnair.

Hon vet inte om felet märktes ombord, men hon berättar att planet startade klockan 8.37 från Helsingfors för att återvända klockan 8.42.

– Det var ett par minuter efter start. Det sattes in ett annat plan som startade klockan 10 från Helsingfors och det har landat på Åland. Det var 36 passagerare ombord, säger hon.

Veronika Åström