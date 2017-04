Gudingkvoten kan fyllas i år

1 850 jägare har ansökt om tillstånd för vårfågeljakt i vår.

2 000 gudingar får skjutas.

Den officiella tiden för ansökningar gick ut i söndags. De jägare som lämnat in sina ansökningar då ska ha tillståndet klart till den 1 maj.

Det går att lämna in ansökningar så länge jakten pågår.

– Senast den 14 maj, säger Robin Juslin som är jaktförvaltare på landskapsregeringen.

Men jaktsäsongen kan ta slut tidigare.

Tillstånden gäller två gudingar per jägare och dag med en totalkvot på 2 000 fåglar. I fjol sköts runt 2 400 av totalkvoten på 3 800 fåglar.

– Mycket är väderberoende men det finns nog en stor chans att vi når upp till maxkvoten i år.

Ansökningar lämnas in på hemsidan jakt.regeringen.ax där jägaren skriver in sitt jaktkortsnummer och personnummer. När jägare skjutit fåglar ska det rapporteras via sms eller hemsidan senast kl 23 samma dag.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!

kommentar(er)