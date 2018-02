Anastacia till Rockoff Nyheter

Popartisten Anastacia spelar på Rockoff i sommar. Hon slog igenom med albumet Not That Kind år 2000 och uppföljaren Freak of Nature år 2001innehöll bland annat hitlåten Paid My Dues. Hon är nu aktuell med sitt sjunde album: Evolution.

I år ger hon sig ut på världsturné och hon gör alltså en av sina spelningar på Åland i sommar. (jo)