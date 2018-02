Nytt namn i Finström-styre Notiser

Fredrik Andersson (Lib) blir ordinarie i Finströms kommunstyrelse 2018-2019.

Roger Höglund (C) fortsätter som ordförande. Inger Rosenberg-Mattsson (Lib) blir viceordförande och Sven-Anders Danielsson (C) fortsätter som andra viceordförande. Övriga ledamöter är Lene-Maj Johansson (C), Miina Fagerlund (S) och Christofer Erikson (Lib). (pd)