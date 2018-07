Full åkte ambulans Notiser

En person var så berusad under natten till lördagen att polisen blev tvungen att tillkalla ambulans. Personen fördes till akuten.

Ytterligare två personer greps under natten eftersom de var så berusade att de inte kunde ta vara på sig själva, skriver Ålands polismyndighet i ett pressmeddelande. Polisen meddelar även att patrullerna har väckt ett flertal berusade och sett till att de kommit hem under natten. (ij)