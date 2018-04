Charlotte Perrelli till Åland Kultur

Sångstjärnan Charlotte Perrelli uppträder på Alandica den 5 december.

Spå här presenteras hon i ett pressmeddelande:

För snart 20 år sedan vann hon Eurovision Song Contest i Jerusalem med Take me to your heaven. Sedan dess har hon hunnit med mer saker än vad många gör under en hel livstid. Släppt nio soloalbum och spelat in över 110 låtar, haft egna TV program, tävlat i Melodifestivalen fyra gånger, varit programledare för tävlingen tre gånger, turnerat i världen, haft egen julshow på Grand Hôtel i Stockholm, varit jurymedlem i Talang, spelat huvudroller i Skönheten och Odjuret, Jesus Christ Superstar och senast Evita, släppt tre träningsböcker, driver egen skönhetskollektion – listan kan göras hur lång som helst och fortsätter att växa.

Sommaren 2018 är Charlotte på Gotland och spelar in Så Mycket Bättre som ni under hösten kan se på TV4. Charlotte släpper i höst även sin självbiografi – Flickan från Småland. Turnén med samma namn bjuder på en härligt blandad repertoar med tillbakablickar och anekdoter med Charlotte i fokus. Även inslag av hennes egna förebilder samt såklart tolkningarna från Så Mycket Bättre.

Det blir en sammanfattning av Charlottes liv i musikalisk form med manus av Edward af Sillén.