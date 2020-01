Viktiga poäng för IFK hockey Sport

ISHOCKEY. Hoppet om förnyat division 3-kontrakt lever i allra högsta grad för IFK Mariehamn hockey.

Det efter sex oerhört viktiga poäng på hemmaisen i helgen.

IFK Mariehamn har tagit sig över nedflyttningsstrecket i Fortsättningstrean och är, efter helgens resultat, uppe på kvalplats.

Under lördagen vann man ”sexpoängsmatchen” mot dåvarande tabellsexan FOC Farsta IF med 6–4. Segern innebar att man bytte plats med Farsta i tabellen, så att Farsta nu är ny nästjumbo medan IFK huserar som sexa. Under söndagen följde Grönvitt sedan upp triumfen genom att ta en ny skalp, mot tabelltrean Ormsta HC.

IFK vann med hela 9–2 (!) och tog därmed tre nya poäng, vilket innebär att laget nu har häng på den övre halvan. Upp till tabellfyran Bålsta HC, som är sista lag på säker mark, skiljer det tre poäng. Bålsta HC har dock två matcher till godo på IFK.

Fortsättningstrean innehåller åtta lag varav fyra riskerar nedflyttning till division 4. Åttan och sjuan degraderas direkt medan sexan och femman kvalar.

Alla möter alla tre gånger och totalt spelar samtliga lag 21 matcher. För IFK:s del återstår det således åtta matcher.

Målskyttar för IFK var Otto Silfver (4), Niklas Kerwien (3), Mathias Kerwien (3), Dominic Ingström (2), Pontus Nylén (2) och Robin Englund.

Matchfakta

IFK Mariehamn–FOC Farsta IF 6–4

(3–2, 1–1, 2–1)

Mål:

0–1 Philip Holmqvist (5 mot 4) 2.50

1–1 Otto Silfver 04.34

1–2 Marcus Henricsson 10.42

2–2 Otto Silfver 15.05

3–2 Niklas Kerwien 18.59

4–2 Mathias Kerwien 28.24

4–3 Philip Holmqvist 39.47

4–4 Mathias Lindgren 40.16

5–4 Otto Silfver 51.40

6–4 Mathias Kerwien 58.09

Skott: 48–25

Utvisningar: IFK 2×2 min, Farsta 2×2 min

Publik: 135 personer i Islandia

IFK Mariehamn–Ormsta HC 9–2

(3–1, 3–1, 3–0)

Mål:

1–0 Robin Englund 00.58

2–0 Pontus Nylén 06.13

2–1 Jack Norling (5 mot 4) 15.58

3–1 Mathias Kerwien 19.46

4–1 Niklas Kerwien 25.09

4–2 Philip Ydehed (5 mot 4) 27.25

5–2 Otto Silfver (5 mot 4) 29.06

6–2 Dominic Ingström (5 mot 4) 33.15

7–2 Niklas Kerwien 46.30

8–2 Dominic Ingström (5 mot 4) 49.54

9–2 Pontus Nylén (5 mot 4) 59.04

Skott: 33–42

Utvisningar: IFK 8×2 min, Ormsta 6×2 min

Publik: 185 personer i Islandia