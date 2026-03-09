Värdig första säsong i Hockeytvåan

IFK Mariehamns första säsong i herrarnas hockeytvåa är över – och trots att det känns tomt kan man kliva av isen rakryggat och med flaggan i topp. För bara några år sedan knogade laget på två snäpp ner i seriesystemet i Hockeyfyran. Man kämpade mot konkurshot och skandalrubriker efter att hallhyror för stora summor hade lämnats obetalda, och likaledes stora summor saknades på föreningens konto. I februari 2023 rekryterades sedermera en ny verksamhetsledare och huvudtränare – Calle Juslin-Nyqvist klev in i organisationen, och arbetet för en både sportslig och ekonomisk U-sväng påbörjades.

Sedan dess har IFK-hockey tagit både herrlaget och damlaget uppåt i seriesystemet till dagens division 2. Bara under den i lördags avslutade säsongen har nästan 7 200 personer sökt sig till läktaren på Islandia för att följa hockeyherrarnas totalt 16 hemmamatcher, vilket ger ett publiksnitt på nästan 450 personer – det på den svenska fjärdenivån. Med den siffran toppar man publiktillflödet i Hockeytvåan, sin litenhet till trots.

Inför årets seriestart var lagets uttalade målsättning att hållas kvar i serien till nästa säsong – det gjorde man med råge. Man knep till och med en plats bland de nio främsta, och fick därmed spela vidare i playoff 1. Motståndare där blev Bålsta HC, ett lag som slutade tre pinnhål högre upp i serien och som hade slagit IFK i årets två tidigare möten. Men i idrott i allmänhet – och slutspel i synnerhet – är statistik ovidkommande. Då är det den med mest hjärta och passion som går segrande ur striden, vilket var precis vad IFK gjorde i två raka matcher.

– Jag vill inte påstå att vi var uträknade redan i förväg mot Bålsta, men de hade definitivt ett mentalt övertag på oss efter grundserien. Att vi lyckades vinna där och ta oss vidare från playoff 1 gjorde hela skillnaden mellan att summera en okej första säsong i tvåan, och en bra första säsong i tvåan, säger Calle Juslin-Nyqvist.

Det faktum att man därefter åkte ut i playoff 2, mot seriens i särklass bästa lag och hårt satsande Hammarby IF – förtar på inget vis IFK:s klassresa i det svenska seriesystemet. Man bjöd verkligen upp till dans, åtminstone i fem av sex perioder mot Hammarby. I den första matchen i Kärrtorp var lagkaptenen Jesse Kaupinsalo bara millimetrar från att sätta en 0–1-puck i Hammarby-målet i bytet innan ”Bajen” tog ledningen. Endast spetsen på hemmamålvaktens klubbskaft kom i vägen för en IFK-skräll av stora mått. I stället slog Hammarby in kvällens första mål efter drygt 50 minuters effektiv speltid stunden senare – och luften gick ur IFK. Så nära var det alltså att man hade åkt hem till Islandia med chansen att slå ut seriens ”stora drake”.

Som åskådare och hockeyälskare kan man inte annat än skriva under på verksamhetsledarens ord om IFK:s första säsong i Hockeytvåan:

– Jag är stolt över lagets insats, och stolt över att sånär ta en seger över Hammarby, ett lag som håller nivå för Hockeyettan.

De 7 200 ögonparen som mangrant tagit sig till Islandia för att stötta sitt lag under säsongen håller högst sannolikt med.