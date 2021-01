Triss i nätmaskorna för IFK Mariehamn Sport

FOTBOLL. Det blev ytterligare en stabil vinst för IFK:s herrar under årets andra träningsmatch. Ekenäs IF fick ge vika för grönvitt som segrade i matchen med 3–0.

Det blev åter igen vinst för IFK Mariehamn under lördagen då den andra träningsmatchen för försäsongen gick av stapeln. För motståndet stod division 1-laget Ekenäs IF. Matchen slutade 3–0 till IFK som inleder tävlingssäsongen inkommande helg med cup-premiär på bortaplan mot FC Haka.

Första halvlek blev en mållös historia. Trots att IFK hade greppet om stora delar av matchen så blev det bara en målchans under första halvlek – ett ribbskott signerad Emile Paul Tendeng. Under andra halvlek var det dock ett betydligt piggare IFK som tog kommandot och redan i inledningen av den andra halvlek kunde inbytte Vahid Hambo sätta 1–0 för hemmalaget.

I den 79:onde matchminuten var det Eero Tamminens tur att näta för IFK:s räkning. 2–0 kom efter en målvaktsretur på ett skott från Hambo och bara ett par minuter senare kunde Riku Sjöroos fastställa slutresultatet genom att drämma in 3–0 till grönvitt.

Jätteroligt

– Det känns bra att vinna och det känns bra att vi kunde hålla nollan igen, sa Calle Svensson efter matchen.

– Sen är det ännu tidigt på säsongen så att det är ju lite väl mycket misstag kanske men det får se ut så nu och så måste det bli bättre framöver. Jag tycker att vi har ett par fantastiska anfall och ett sätt att bygga upp men sen när det blir tävlingsmatch handlar det om att vara ännu mer noggrann. Då gäller det att göra rätt fler gånger.

Hur tycker du att ni presterade mot EIF jämfört med PIF förra helgen?

– Jag tycker att vi presterar på ungefär samma sätt som i förra matchen men det känns väldigt skönt att vi kan göra det när det ändå handlar om ett bättre motstånd.

Hur känns det inför cup-premiären nästa helg?

– Det ska bli jätteroligt verkligen. För mig handlar det ju främst om att det är en ny upplevelse men sen är det ju klart att det känns extra nervigt när det är första tävlingsmatchen.

IFK möter FC Haka i cup-premiären på bortaplan lördagen den 6 februari.