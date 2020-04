Sport-Ida är tillbaka på Nyan Sport

Ida Jansson, utan K, är Nya Ålands nya sportredaktör. Nyligen hemkommen till Åland från Sverige inleder hon sin tjänst i karantän, hemma i Geta.

Vem är Ida Jansson?

– Jag är 24 år gammal, från Geta, men har de senaste fem åren bott i Sverige där jag både pluggat och jobbat inom journalistik och media. Jag är otroligt nyfiken och tycker om att vara effektiv och rakt på sak.

Vad gjorde du innan du började som sportredaktör på Nya Åland?

– Nu senast innan jag kom hem och började på Nyan igen jobbade jag som skrivande reporter på SVT Nyheters riksredaktion i Stockholm. Det var ett roligt och utmanande år där jag lärt mig massor om allt möjligt, både om yrket, branschen och om samhället. Däremot har jag saknat att träffa folk i verkligheten och prata med människor öga mot öga då man där oftast satt inne på redaktionen och skötte allt jobb därifrån.

Att du är ny på Nyan är en sanning med modifikation – du har jobbat här en hel del tidigare?

– Jag jobbade på Nyan på riktigt första gången sommaren 2015 innan jag började plugga till journalist, även då på sporten. Mitt första år på universitetet gav mig inte så mycket inom journalistiken, då jag tyckte att jag hade lärt mig grunderna under den första sommarn på Nyan. Efter det blev det ytterligare tre somrar på Nyan, både som sportreporter och nyhetsreporter. Min allra första kontakt med Nya Åland var när tidningen ordnade en gratiskurs i journalistik under ledning av Nina Fellman. På den vägen halkade jag in här och hoppade in under helger och sånt.

Vad lockar dig mest i sportens värld?

– Det finns många saker som lockar, men många gånger tycker jag att det är mer intressant och roligt att lyfta fram sådana sporter eller idrottare som inte alltid kanske har en självklar plats i rampljuset. Sen så klappar mitt hjärta så klart extra för simningen, eftersom jag själv tränade och tävlade i simning under många år tidigare.

Utövar du själv någon sport i nuläget?

– Jag slutade med simningen under sista året i gymnasiet, eller Lusse som man nu kan säga när man är här hemma. Nuförtiden går jag mest på gruppträningspass på gymmet (dock inte nu under coronaviruspandemin).

Har du något bra sporttips i coronatider – såväl för bänkidrottare som för dem som vill röra på sig själva?

– Ja så gott som all sport är ju inställd eller framflyttad vilket så klart är väldigt tråkigt, men förståeligt. I stället kanske man kan stilla sitt sportintresse genom att läsa en självbiografi om någon idrottare eller se någon dokumentär med lämpligt tema. För den som vill röra på sig själv finns det ofantligt många olika klipp hos till exempel olika träningsprofiler i sociala medier som visar hur du kan träna hemma.

Du börjar ju jobba hemifrån i karantän – hur funkar det?

– Det går förvånansvärt bra. Vi har morgonmöte och fikapauser som vanligt, fast digitalt, och jag gör alla mina intervjuer på telefon hemifrån. Visst saknar jag att röra mig ute bland folk, men å andra sidan är det inte ofta som ”vägen” till jobbet är så här kort om man är bosatt i Geta, haha. Man får se det positiva mitt i allt elände.