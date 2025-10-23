Helgens trav: Skrällbud i premiärloppet av V85

Ditt namn

Staro Mack Crowe har visat att han är hack i häl på de allra bästa. Kanske kan han bidra till att utdelningen drar i höjden när nya spelet V85 har jackpotkryddad premiär på lördag.

– Topp tre finns inom räckhåll om det löser sig på vägen, säger hästens tränare Mattias Djuse.

Anrika C.L. Müller Memorial inleder V85 när Jägersro slår upp portarna för historiens första omgång av det nya miljonspelet. Fixstjärnan Francesco Zet är storfavorit och kommer bli en flitigt anlitad spik i spelarkollektivet. En multijackpot som kan göra en ensam vinnare med åtta rätt 85 miljoner kronor rikare ökar emellertid de djärvare spelarnas incitament att försöka fälla jättefavoriten. För det spelarsegmentet är Staro Mack Crowe en häst som måste tas i beaktande.

– Han har gått väldigt bra lopp och visade senast att han duger bra mot tufft motstånd. Formen känns bara fin efter förra starten och jag räknar med en vass insats på lördag, säger Mattias Djuse.

”Gjorde en väldigt bra insats”

Hans femfaldige miljonär kommer närmast från två bataljer med europaeliten. Näst senast slutade han sjua i Belgiens storlopp Grand Prix de Wallonie, och senast skar han mållinjen som femma i UET Elite Circuit Final på Solvalla. Att fjärdeplatsen togs av dubble Prix d’Amerique-vinnaren Idao de Tillard vittnar om klassen på loppet.

– I Belgien fick han en lite för tuff resa från bakspår men senast visade han att han inte är så jättelångt efter dem, säger Djuse.

Den här gången har Staro Mack Crowe startnummer nio bakom bilen. Det betyder att körande Magnus A Djuse kan välja rygg på innerspårets spetsfavorit, titelförsvararen A Fair Day, eller andraspårets Francesco Zet. Vad valet än blir har Staro Mack Crowe förutsättningar att få en mycket gynnsam resa över loppets 2 640 meter och stämmer allt perfekt kan det nya lördagsspelet inledas med en praktskräll.

– Topp tre finns inom räckhåll om det löser sig på vägen, säger Djuse.

