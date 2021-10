Riikka Lilja klar för Åland United Sport

FOTBOLL. Riikka Lilja blir den första nya spelaren i Åland United inför säsongen 2022.



Den 19-åriga JyPK-spelaren har skrivit på ett avtal med den åländska klubben som sträcker sig över 2022, med option för säsongen 2023.

Lilja debuterade i JyPK:s A-lag 2019 och har gjort två säsonger i Nationella ligan.

– Hon är en offensiv kreativ spelare som trivs på kanten, men kan göra sig väldigt farlig framför motståndarmålet, skriver ÅU i ett pressmeddelande.



Årets säsong har varit motig för både JyPK och för Lilja som missade så gott som hela sommaren på grund av skador. JyPK ligger på jumboplats i ligatabellen och har totalt gjort 13 mål på 23 matcher. Lilja har stått för tre av dessa.

– Vi hoppas kunna erbjuda henne en miljö med mera anfallsmöjligheter och därmed chansen att blomma ut alltmera under de ett plus ett år hon tecknat under i sitt kontrakt med Åland United, skriver man i pressmeddelandet.



