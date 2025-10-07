Philip Lund pressade sin Volvo i kurvornaFoto: Jonas Edsvik Det gick hett till emellanåt, men Potatisracet 2025 klarade sig utan några större smällar.Foto: Jonas Edsvik Funktionärerna såg till att ställa bilarna rätt på startlinjen inför varje heat.Foto: Jonas Edsvik 1 av 4 ”Potatisracet” avslutade säsongen på folkracebanan i Vessingsboda Sport 18:00 tisdag, 7 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Åland United allt närmare ligabrons Panda återkallar chokladprodukt Ny olycka i Godbykorsningen – uppdatering