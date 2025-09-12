Paf blir huvudsponsor för finländska skidlandslaget

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Åländska Paf blir officiell huvudpartner till Skidförbundet. För skidåkarna blir det ”ett av de mest betydelsefulla avtalen i förbudets historia”, enligt verksamhetsledare Marleena Valtasola.

När det nya licensavtalet träder i kraft i början av 2027 blir Paf ny huvudsponsor för A-landslagen i längdskidåkning, nordisk kombination och backhoppning, samt landslagen för längdåkare under 23 och 20 år.

Paf blir också samarbetspartner för de två finländska världscuptävlingarna i Ruka och Lahtis och till den nationella tävlingsserien Suomen Cup.

”Vi är väldigt glada över att bli huvudpartner till Finlands Skidförbund. Skidförbundets grenar är en stor del av den finländska identiteten och de har en betydelsefull roll för finländare, både som hobby och elitidrott”, säger Thomas Näsman på Paf i ett pressmeddelande.

Avtalet sträcker sig fram till 2030 och träder i kraft om Paf beviljas spellicens i Finland.