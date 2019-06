Eric Sjölund imponerade i Sayo Games Sport

FRIIDROTT. Eric Sjölund slog nytt personbästa över 100 meter i Sayo Games då han blev fyra i P19-klassen.

Sjölund noterade samma tid i kvalet som i finalen – 11,17 sekunder – och var 16 hundradelar ifrån guldmedaljören Marcus Hagerud från AIK Friidrott.

Noterbart är att bronsmedaljören Jonatan Håkansson från Hammarby IF hade samma tid (11,17 sekunder) som Eric Sjölund. Silvret gick till Adam Elhendy Gunnarsson från Karlskoga FIF på 11,10.

Eric Sjölund är en av 13 friidrottare som kommer att representera Åland i öspelen på Gibraltar i sommar (6–12 juli). På Gotland 2017 hade Eric Sjölunds nya pers om 11,17 sekunder varit två hundradelar ifrån sista tid att ta sig till final (Joshua Allaway/Guernsey 11,15).

Sjölund tävlade också under söndagen över 200 meter. Där blev han tvåa i P19-klassen på tiden 22,66 sekunder. Vann gjorde Adam Elhendy Gunnarsson på 22,52.

Förutom Eric Sjölund deltog ytterligare tre ålänningar i Sayo Games. Anni Nylund tävlade över 100 och 200 meter för F17. På 100 meter noterade hon 12,92 sekunder och missade finalen 19 hundradelar. På 200 meter slutade hon elva av 21 deltagare på 26,65 sekunder. På samma sträcka och i samma klass deltog Ida-Maria Sjölund. Hon blev i sin tur 15:e av 21 deltagare på nya rekordtiden 26,85.

Slutligen tävlade också Alvin Bergvall över 80 och 300 meter i P15-klassen. Som bäst blev han sexa på 300 meter om elva startande.

RESULTAT

Sayo Games

7–9.6, Sollentuna

Vinnare + åländska resultat



P19

100 meter (12): 1) Marcus Hagerud (AIK Friidrott) 11,01, 4) Eric Sjölund (IF Åland) 11,17

200 meter (7): 1) Adam Elhendy Gunnarsson (Karlskoga FIF) 22,52, 2) Eric Sjölund (IF Åland) 22,66



F17

100 meter (28): 1) Katharina Gråman (Tyresö FK) 12,02, 15) Anni Nylund (IF Åland) 12,92

200 meter (21): 1) Ella Sjöblom (AIK Friidrott) 25,33, 11) Anni Nylund (IF Åland) 26,65, 15) Ida-Maria Sjölund (IF Åland) 26,85



P15

80 meter (22): 1) Lucas Lindberg (Hässelby SK) 9,47, 13) Alvin Bergvall (IF Åland) 10,11

300 meter (11): 1) Olle Billgren (Hellas FK) 37,96, 6) Alvin Bergvall (IF Åland) 39,43