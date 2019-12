Nya nederlag för IFK hockey Sport

ISHOCKEY. Det går fortsatt tungt för IFK Mariehamn.

Den gångna helgen blev det dubbla förluster på bortaplan.

Under lördagen förlorade man borta mot nya serieledaren IK Waxholm med 1–4. På söndagen blev det sedan 5–9 borta mot tabellfyran Ormsta HC.

Målskyttar för IFK var Otto Silfver (2), Andreas Stenberg (2), Pontus Nylén och Niklas Kerwien.

Sedan seriedelningen har IFK bara vunnit en av fem matcher i Fortsättningstrean, den lägre av de två fortsättningsserierna. Laget ligger femma i tabellen om åtta lag, nedanför kvalstrecket.

Nästa match för IFK är först efter årsskiftet. Helgen 4–5 januari tar man sig nämligen an tabelltrean Bålsta HC och nästjumbon FOC Farsta IF hemma i Islandia.

IK Waxholm–IFK Mariehamn 4–1

(1–1, 1–0, 2–0)

Mål:

1–0 Pontus Nilsson 11.57

1–1 Niklas Kerwien (5 mot 4) 18.24

2–1 Alexander Lindqvist 22.56

3–1 Pontus Nilsson 52.38

4–1 Victor Bengtsson (5 mot 6) 58.23

Skott: 51–31

Utvisningar: IK Waxholm 6×2 min, IFK 4×2 min

Publik: 233 personer i Bioteriahallen

Ormsta HC–IFK Mariehamn 9–5

(3–1, 5–1, 1–3)

Mål:

1–0 Hugo Engqvist 01.20

1–1 Pontus Nylén 12.25

2–1 Lucas Lokatt (5 mot 4) 15.40

3–1 Alfred Wredh 18.19

4–1 Jacob Bodman 24.21

4–2 Andreas Stenberg 27.46

5–2 Philip Ydehed 29.02

6–2 Benedikt Zielke 30.12

7–2 Alfred Wredh 34.48

8–2 Hugo Engqvist (5 mot 4) 39.58

8–3 Otto Silfver (5 mot 4) 43.43

8–4 Otto Silfver (5 mot 4) 44.59

8–5 Andreas Stenberg (5 mot 4) 47.42

9–5 Adam Gradin (5 mot 6) 57.46

Skott: 42–37

Utvisningar: Ormsta HC 5×2 min, IFK 4×2 min

Publik: 57 personer i Vallentuna ishall