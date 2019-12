Ny ordförande i Åland United Sport

FOTBOLL. Efter två år som ordförande i Åland United kliver Ted Martell åt sidan. Ny på posten blir istället Conny Eklund.

Under tisdagens höstmöte valdes Conny Eklund som ny ordförande för Åland United rf. Eklund, som ingått i styrelsen sedan 2018, ersätter därmed Ted Martell – som i sin tur fortsätter i styrelsen men som ledamot.

Martell gick in som viceordförande 2017 innan han axlade rollen som ordförande 2018, då landshövding Peter ”Peppe” Lindbäck steg åt sidan.

Vad gäller den nya styrelsen så fortsätter Bo Eriksson som viceordförande medan kvintetten Cathrine Mattsson, Julia Andersson, Mathilda Björklund, Catharina Smiderstedt och David Koskinen fortsätter som ledamöter. Därutöver valde man in en ny styrelsemedlem i form av Henrik Löthman.

”I övrigt konstaterade man att arbetet med att hålla Åland United på toppen av den finländska damfotbollen kräver allt mer resurser och att man hoppas på allt mer samarbete kring flickfotbollen med alla ägarföreningar för att kunna säkra den åländska återväxten till A-laget”, skriver Åland United i ett pressmeddelande.