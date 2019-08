Ida Zetterström är nordisk mästare Sport

MOTORSPORT. Vinnaren av den nordiska serien i Super Street Bike heter Ida Zetterström, som därmed blir historisk då hon är första kvinna att vinna klassen.

– Det känns helt otroligt. Jag har alltid drömt om att få vinna ett mästerskap och nu har vi äntligen lyckats, säger den åländska dragraceföraren.

Inför Summit Racing Equipment Internationals 2019 på Tierp Arena låg Ida Zetterström tvåa i totalen, just bakom Vesa Ruhanen.

För att knipa mästerskapstiteln behövde ålänningen således placera sig före Ruhanen, något hon lyckades med även om det inte riktigt blev på det sätt som hon hade tänkt sig. Zetterström, som var tvåa i kvalet om nio förare, skulle ha gjort upp mot kvaltrean Ruhanen i semifinal men dessvärre uteblev bataljen då finländaren var tvungen att bryta.

– Han (Vesa Ruhanen, reds.anm.) gjorde burnouten men sedan dog hans hoj. Han försökte få igång den flera gånger men det ville sig inte, förklarar Ida Zetterström.

– Det var väldigt tråkigt så klart. Jag hade hellre sett att mästerskapet avgjordes på mållinjen.

I den efterföljande finalen slog Ida Zetterström sedan nytt personbästa, med tiden 7,017 sekunder. Tiden räckte dock inte mot kvalettan Mathias Bohlin, som i sin tur noterade fantastiska 6,966.

Inför säsongen hade Alandia Motorsports Ida Zetterström som målsättning att placera sig bland de tre främsta i den nordiska serien. Teamet hade nämligen satsat hårt under vintern, bland annat genom att hämta hem en ny hoj från USA – Lucky 13.

– Jag hade väl sagt att topp tre var målet, även om jag nog skulle vara ganska nöjd med en topp fem-placering också, säger Zetterström.

– Men att det skulle räcka hela vägen just i år trodde jag inte.

Noterbart är att Ida Zetterström är första kvinna att vinna NM-serien i Super Street Bike. Vidare kan man också notera att hon med tiden 7,017 sekunder går in som tia på listan över Europas snabbaste Super Street Bike-förare genom alla tider. Totalt ingår 321 förare på den listan.

Så gick det för ålänningarna:

Summit Racing Equipment Internationals 2019

Tierp Arena, 22–25.8

Ida Zetterström (Super Street Bike): Var tvåa i kvalet om nio förare. Tog sig till final efter segrar mot Dag Wagenius och Vesa Ruhanen. Förlorade finalen mot Mathias Bohlin trots nytt personbästa om 7,017 sekunder.

Jan ”Fricke” Fredriksson (Pro Street 7.60): Tog sig vidare som 16:e och sista förare (av 26) till elimineringsrundorna. Lyckades där ta sig till semifinal, efter segrar mot Stefan Andréasson, och Stefan Bjöns. Förlorade sedan mot silvermedaljören Roger Kullander.

Bo Nylund (Stock Super-Stock): Var 23:a i kvalet om 42 förare. Slog ut kvaltvåan Jarmo Grönman i den första elimineringsrundan men rödlyktade sedan i omgången därpå, mot silvermedaljören Thomas Strand.

Kevin Danielsson (Super Comp 8.90): Var 15:e av 16 förare i kvalet. Vann första utslagsrundan mot Mats Arntzen Wanvik, men åkte sedan ut mot kvaltrean Anders Brändström.

Jack Sundström (Junior Dragster): Var 20:e i kvalet om 38 förare. Slog ut Atle Polsaar och Emil Eriksson på vägen till kvartsfinal, där det dock blev breakout mot Casper Madsen.

Kim Hilander (Super Gas Bike 9.50): Var elva i kvalet om tolv förare. Åkte ut i den första utslagsrundan mot kvalfemman Robert Nygren.