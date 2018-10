Mantilla i elvan – så startar IFK Sport

FOTBOLL. Det är nu det avgörs. Kan IFK Mariehamn undvika kval?

Huvudtränare Peter Lundberg har tagit ut startelvan till lördagens hemmamatch mot KuPS.

I dag går Veikkausligan i mål. Inför den sista omgången, som sparkar igång klockan 15, är IFK Mariehamn två poäng före TPS på kval.

IFK tar emot tabelltrean KuPS på hemmaplan medan TPS spelar hemma mot mästaren HJK.

Noterbart i IFK:s elva är att Philip Mantilla och Gabriel Petrovic båda startar. Mantilla testades sent, först under fredagen, och har varit oklar medan Petrovic avlastats under veckan.

IFK:s startelva: Igor Levchenko-Philip Mantilla, Kristian Kojola, Ivan Tatomirovic, Dylan Murnane-Amos Ekhalie, Amin Nazari, Gabriel Petrovic, Robin-Simon Silverholt, Aleksei Kangaskolkka

På bänken: Anton Lepola, Nicklas Maripuu, Pontus Åsbrink, Aapo Mäenpää, Thomas Mäkinen, Joel Karlström, Keaton Isaksson