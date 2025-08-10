Många olika tävlingar under årets Åland Sport Week Sport

För andra året i rad anordnar Ålands Idrott tillsammans med Visit Åland idrottsevenemanget Åland Sport Week där olika idrotter under fyra dagar får anordna olika tävlingar.

13-16 augusti anordnas Åland Sport Week, ett idrottsevenemang där flera olika idrotter som sällan kopplas ihop med varandra får hålla i tävlingar under en och samma vecka.

Projektledare för eventet är Ylva Watkins, som berättar vad Åland Sport Week är.

– Det är ett evenemang där olika idrottsföreningar får en möjlighet att visa upp sin idrott och verksamhet genom att under några dagar arrangera olika tävlingar.

Det är andra året som evenemanget anordnas, och i år är det totalt sju olika idrotter som är med och anordnar tävlingar.

Idrotterna som deltar är tennis, simning, streetbasket, padel, gymnastik, bowling och bänkpress.

Varje idrott bestämmer själva vad för typ av tävlingar de vill anordna och vilka målgrupper de vill rikta sig mot.

För vilka är det här evenemanget?

– Det är väldigt olika, vissa av idrotterna har tävlingar för erfarna inom sporten medan andra har program anpassade för olika målgrupper, till exempel kommer bowlingen ha tävlingar för veteraner men de kommer även ha para-bowling, berättar Ylva.

Tävlingar på torget

Tävlingarna i både streetbasket och bänkpress kommer att hållas på torget i Mariehamn, och Ylva tror att detta kommer att locka fler människor.

– Streetbasketen är på torget under kvällstid och de kommer bland annat köra straffkasttävling och låta deltagarna utmana en Basket Åland-spelare. Man behöver inte föranmäla sig för att vara med på det, så det finns en möjlighet för förbipasserande att hänga på och spela lite, säger Ylva.

Bänkpressen som deltog redan förra året hölls även då på torget och lockade flera nyfikna.

Jag tror att det är flera som deltog i bänkpressen förra året som kommer tillbaka i år igen, för dem är det även lite ovanligt att få tävla utomhus.

En del av idrotterna har stängt sina anmälningar nu, hur ser intresset ut för i år?

– Bra tycker jag, hittills har intresset varit störst på bänkpressen och bowlingen, men vi har även haft många anmälningar till gymnastiken.

Padeln, tennisen och bowlingen har förlängt sina anmälningstider för att fler ska hinna anmäla sig.

– I padeln är det de åländska mästerskapen som spelas, så vi vill gärna se att fler ålänningar hittar dit innan tävlingarna börjar, berättar Ylva.

Ett avhopp i år

När Åland Sport Week anordnades för första gången förra året var det många idrotter som till en början visade intresse, men som sedan hoppade av, vilket ledde till att evenemanget blev kortare än planerat.

Är det någon sport som har hoppat av i år?

– Beachvolleybollen skulle ha varit med i år men var tvungna att ställa in på grund av för få anmälningar, berättar hon.

Ylva tror att konceptet kan växa sig större men menar att man måste ge det mycket tid.

– Det finns absolut potential till att de här evenemanget ska kunna växa sig större, vi har många idrottsföreningar och anläggningar här på Åland. Det handlar mer om att hitta något unikt som vi kan bygga tillsammans och ge evenemanget några år att få växa och utvecklas, förklarar hon.