Klart för Alltrean Sport

ISHOCKEY. I veckan blev det klart vilka åtta lag som får spela i Alltrean.

För IFK Mariehamns del väntar dubbla hemmamatcher nästa veckoslut, 1–2 december.

Enligt Kenneth Westerback har man inte fått ta del av spelschemat ännu, trots att serien officiellt startar på tisdag.

– Men för våran del handlar det ju som vanligt om veckoslutsmatcher och vi vet redan att vi kommer att inleda med dubbla hemmamatcher helgen 1–2 december, säger han.

Vad tror du om era chanser i Alltrean?

– Vi har alla möjligheter att prestera. Det har skett en stor utveckling i laget under säsongen och förhoppningsvis kan vi fortsätta på samma sätt, säger Westerback.

– Målsättningen är den samma som i grundserien, att vinna två av tre matcher och att sluta topp fyra.

Av åtta lag i Alltrean har fyra möjligheten att ta sig till division 2.

Läs hela artikeln i fredagens Nya Åland.

Alltrean

IFK Mariehamn

Östervåla IF

Ormsta HC

Gnesta IK

Spånga IS IK

Södertälje Pojkarnas AIF

Lidingö Vikings HC

Älta IF