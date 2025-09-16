Inte heller i år rådde IFK på Jomala IK-parafotboll

Ditt namn

FOTBOLL. Det blev en gastkramande tillställning i år igen när Jomala IK parafotboll ställdes mot IFK Mariehamns ligalag i fotboll – men till slut tog orken slut för IFK, som förlorade på straffar.

I fjol blev det lika jämnt som alltid, men som vanligt var det Jomala IK:s parafotbollslag som tog hem segern med 17 – 15 efter en spännande och avgörande straffsparkstävling. I år blev det precis lika gastkramande och målrikt – och det var JIK som tog en tidig ledning genom Maxim Teräs, som grundlurade en ovaksam Kevin Lund i IFK-målet.

Tvåan slog Josefina Eriksson in stunden senare, innan IFK hämtade sig och satte 2–1. Isak Pettersson mellan JIK:s stolpar hann med en jätteräddning på ett grönvitt nickförsök på ovanligt låg höjd, innan 3–1 lyftes in snyggt av Anja Dennstedt. Nästa JIK-mål skulle inte dröja länge, och minuten senare placerade Maxim Teräs in sitt andra för dagen. Olawale Tehe reducerade till 4–2 innan Matteus Styrström styrde in kvällens femte för Jomala IK.

Nära seger under ordinarie speltid

Ställningen var 5–3 till Jomala IK när lagen kom ut efter en välförtjänt pausvila. IFK-tränaren Gary Williams, som var sugen på bättre IFK-spel, samlade då sitt lag och delade ut nya taktiska order samt plockade, något överraskande, in Cody David i målet – och det verkade ge resultat då Emmanuel Okereke snabbt som vinden kunde dundra in såväl 5–4 som 5–5 och 5–6.

Matchens delikatess stod sedan JIK parafotbolls Casper Mattsson för när hans långskott betydde 6–6. Därefter tog JIK ledningen på straff, och det såg ut att äntligen bli en seger under ordinarie speltid – men trots både en 9–6- och 10–7-ledning med bara minuter kvar orkade IFK komma tillbaka ännu en gång. Efter ordinarie tid visade resultattavlan till slut 10 – 10, och strafftävlingen tog vid.

Även den blev det hård och tuff, men rättvis då JIK slutligen stod som segrare i årets match – slutresultatet skrevs till 17 – 15.

Kvällens kanske lyckligaste målskytt var Liam Gröndahl, som lyfte näven i vädret efter sitt första mål och rev ner stora applåder från läktarna.

– Det kändes väldigt bra, säger han medan han pustar ut efter slutsignalen.

Hur mycket har du tränat för det här?

– Mycket. Flera gånger i veckan. Det är roligt att spela då man får så många mål och då man vinner över IFK.