Inget IFK-kontrakt för Michael Fonsell

FOTBOLL. Det blir inget spel med årets IFK för försvararen Michael Fonsell – det skriver klubben på sin hemsida på tisdagen.– Micke var en av de första jag kontaktade i arbetet med lagbygget inför 2026, men då uttryckte han att han ville testa nya utmaningar, säger vd och sportchef Jimmy Wargh.

”Vi vill passa på och tacka av Michael Fonsell som inte kommer ingå i truppen inför säsongen 2026. Fonsell har varit en del av IFK Mariehamn sedan barnsben och tillhört föreningen under hela sin fotbollskarriär. Klubben förde en tidig dialog med mittbacken gällande en fortsättning i IFK, men i det skedet ville Michael inte diskutera en förlängning. I ett senare skede har Fonsell återkommit med intresse, men i nuläget har klubben inte möjlighet att möta detta”, skriver IFK Mariehamn.

Beslutet grundar sig i flera faktorer. IFK Mariehamn har i dagsläget fyllt alla mittbacksplatser i truppen, samtidigt som de ekonomiska ramarna är fastställda. Klubben valde också att agera tidigt på transfermarknaden för att säkra truppbygget inför kommande säsong.

– Micke var en av de första jag kontaktade i arbetet med lagbygget inför 2026, men då uttryckte han att han ville testa nya utmaningar. I dagsläget har vi inte de ekonomiska förutsättningarna att erbjuda honom ett kontrakt, speciellt då vi värvat klart på mittbacksfronten. Vi önskar honom all lycka framöver, säger Jimmy Wargh.