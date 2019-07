IFK tog klar hemmaseger mot KPV Sport

IFK Mariehamn stod för en fin uppvisning på hemmaplan då man besegrade KPV med 3–0. Trots att KPV låg under i över 60 minuter bjöd laget på tufft motstånd ändå till slutet.

IFK Mariehamn inledde första halvlek självsäkert. Grönvitt bjöd de första tjugo minuterna på flera målchanser som tvingade KPV till panikrensningar.

Avgörandet kom efter 27 minuter då Simon Silverholt enkelt kunde styra in en passning av Dylan Murnane till 1–0.

Grönvitt öppnade starkt och självsäkert också i andra halvlek och avgörandet kom efter bara tre minuter då Keaton Isaksson in med att välplacerat skott 2–0.

Tjugo minuter in i andra halvlek gör IFK Mariehamn ett offensivt dubbelbyte och kastar in både Hampus Lönn och Gustaf Backaliden. Draget ger resultat i fjärde tilläggsminuten då Backaliden efter fin uppspelning får friläge och lägger in 3–0.

IFK spelar nästa match mot KuPS på söndag den 21 juli på Savon Sanomat Arena i Kuopio.