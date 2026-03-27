IFK-seger i genrepet efter vändning

FOTBOLL. IFK Mariehamn vände och vann genrepet mot Ekenäs IF efter att ha legat under med både 0–1 och 1–2. Segermålet slog Anttoni Huttunen in drygt tio minuter innan slutsignalen.

Det senaste nyförvärvet Adam Stroud fanns med i truppen när IFK genrepade inför nästa veckas ligapremiär. Matchen gick hemma mot Ettan-laget Ekenäs IF på fredagen – och Stroud fick också sina första minuter med laget.

Inför matchen ville huvudtränaren Gary Williams se ett glädjefyllt IFK med som agerar med självförtroende och beslutsamhet – men riktigt så blev det inte inledningsvis. EIF i helvitt stod för första fullträffen drygt elva minuter in när Nasiru Mohammed prickade in 0–1 med ett lågt skott, som Matias Riikonen i målet kanske borde ha hunnit få en hand på. Hemmalagets kvittering kom tio minuter senare då yttern Samson Ngulube drog på en låg rökare efter en IFK-hörna. Skottet, från långt avstånd, sökte sig genom alla försvarande ben och in i Ekenäs-buren.

”Ett spelskickligt lag”

Även den andra halvlekens inledning gick i gästernas favör. IFK-bekantingen Oskari Sallinen slog in ett nytt ledningsmål bakom inbytta Kevin Lund i den 57:e minuten. Den glädjen hann ändå aldrig bli mer långvarig än en minut, eftersom IFK-kaptenen Sebastian Dahlström fick utdelning i boxen stunden senare – passningen stod Adam Larsson för.

IFK tog därefter över räknat i skapade lägen. Jiri Nissinen kom nära med en rejäl kanon från distans, men EIF-keepern Antti Mikkonen lyckades med nöd tippa bollen över ribban. I stället kunde Anttoni Huttunen lyfta in slutresultatet 3–2 i en vacker båge i den 78:e spelminuten.

– Det var tufft och fysiskt spel, säger Adam Stroud som fick sina första minuter i IFK-tröjan och sin första smak på finländskt motstånd.

Du har precis kommit till IFK och Åland. Vilken typ av fotboll förväntar du dig i Tipsligan?

– Mycket tempo. Det tycker jag man har visat för mig redan, och det kände jag redan i dag. IFK är ett spelskickligt lag och jag hoppas och tror att det här är en bra plats för mig att utvecklas på.

Är du redo för 90 minuter om en vecka om du får kallelsen?

– Jadå, det är jag. Det var nyttiga minuter att få i kroppen i dag.