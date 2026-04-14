IFK Mariehamns cupäventyr kan börja

FOTBOLL. I kväll går IFK Mariehamn in i Finlands Cup när man möter division 4-laget FC Kiffen/3 på bortaplan.

– Fokus ligger på att komma ut med hög intensitet och visa vilket lag som är bäst, säger unga IFK-talangen Rasmus Holmberg.

IFK är ett av åtta Tipsligalag som kliver in i den tredje omgången av Finlands Cup. För IFK:s del innebär det bortamatch mot division 4-motstånd i form av FC Kiffen/3 från Kronohagen i Helsingfors. Med i truppen finns IFK:s 16-åriga talang Rasmus Holmberg, som på klubbens hemsidor säger att fokus i matchen kommer att ligga på att komma ut med hög intensitet och visa vilket lag som är bäst.

– I matcher mot motstånd från lägre divisioner gäller det att vara noggranna och att inte underskatta motståndet. Det finns väldigt mycket kvalitet i laget, och får vi ihop helheten är jag säker på att resultaten kommer, säger Holmberg.

Matchen, som spelas på Tölö Bollplan 1 börjar klockan 20.00 och kan ses direkt via Ruutu.