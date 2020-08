Dramatisk IFK-vinst i Rovaniemi Sport

På dramatiskt vis fick IFK Mariehamn med sig tre poäng från söndagens drabbning mot RoPS på bortaplan i Rovaniemi.

Matchen började med flera vassa IFK-lägen, bland annat en stolpträff signerad Riku Sjöroos. Men ändå var det hemmalaget som skulle komma att göra matchens första mål, då Zourab Tsiskaridze efter 23 spelade minuter fick pannan på bollen efter en hörna och kunde göra 1-0. En dryg kvart senare var dock IFK:s skyttekung Albion Ademi igång igen, då han vackert framspelad av Maximo Tolonen säkert kunde lägga in kvitteringsmålet från vänsterkanten. Tio minuter in i andra halvlek tog grönvitt ledningen då Akseli Pelvas var på exakt rätt ställe på en retur och kunde peta in 1-2. Glädjen var dock inte långvarig då RoPS bara två minuter senare tilldömdes en straff, som Joonas Vahtera säkert förvaltade och kvitterade matchen. På stopptid blev grönvitts Frans Grönlund matchhjälte då han nickade in Albion Ademis inlägg i högra hörnet och avgjorde matchen.

MATCHFAKTA

RoPS-IFK Mariehamn 2–3 (1–1)

1–0 Zourab Tsiskaridze 23´

1-1 Albion Ademi 40´

1-2 Akseli Pelvas 54´

2-2 Joonas Vahtera 57´

2-3 Frans Grönlund 90+3´

Publik: 1225 på centraplpan i Rovaniemi

IFK: Oskari Forsman, Riku Sjöroos (Frankline Okoye 76´), Mikko Sumusalo, Robin Buwalda (Richard Ebwelle 77´), Kalle Taimi (Tarik Hamza 45´), Lassi Järvenpää (Frans Grönlund 90´)-Niilo Mäenpää, Peter Makrillos-Albion Ademi, Gustaf Backaliden, Maximo Tolonen (Akseli Pelvas 45´)

Varningar: Peter Makrillos (IFK) Robin Buwalda (IFK)

Domare: Dennis Antamo

Nästa match: IFK-TPS söndag den 16 augusti klockan 18.30 på Wiklöf holding arena

Läs mer i måndagens Nya Åland!