Holmström 42:a i Marcialonga Sport

SKIDNING. Det blev en 42:a plats för Isac Holmström i det klassiska långloppet Marcialonga. Sluttiden landade på 3.15.17 – bara fyra minuter efter vinnaren Emil Persson.

Under söndagen skidades det tredje loppet i långloppscupen Visma Ski Classics – Marcialonga. Den åländska skidåkaren Isac Holmström skidade in på en 42:a plats på tiden 3.15.16,9, vilket bara var dryga 4 minuter efter vinnaren Emil Persson som tog sig över mållinjen på tiden 3.11.09,7.

Tvåa blev norrmannen Tord Asle Gjerdalen och på tredje plats kom den ryska skidåkaren Ermil Vokuev. Bästa finländare blev Holmströms stallkamrat Ari Luusua som gick över mållinjen på en 20:e plats med tiden 3.12.44,5.

Holmström, som förra veckoslutet tog personbästa i det italienska loppet Toblach-Cortina då han skidade in på en 28:e plats av totalt 91 åkare, förbättrade även sin placering i söndagens lopp med flera steg. Ifjol slutade Holmström 54:a i totalen i Marcialonga.

Totalt deltog 122 åkare i det 70 kilometer långa loppet som sträcker sig från Moena till Cavalese i norra Italien.

Följande lopp i cupen är Jizerská som går av stapeln söndagen den 14 februari i Tjeckien.