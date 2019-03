Fördel PRO-09 och LIF Sport

INNEBANDY. PRO-09 och Lemlands IF 1 är vardera bara en seger ifrån att kvalificera sig för finalen av den åländska herrligan.

Under onsdagen spelades de första av maximalt tre semifinalmöten, mellan PRO-09 och Eckerö IK samt Lemlands IF 1 och Hammarlands IK.

PRO-09 vann mot överraskningslaget Eckerö IK, som i kvartsfinalen slog ut förhandsfavoriten IF Fram. Slutresultatet skrevs 4–0 efter mål av Johan Ekstrand (2), Patrik Franklin och Magnus Ljungars.

I den andra semifinalen lyckades Lemlands IF vända tre raka underlägen – 1–2, 2–3 och 3–4 – till seger 5–4. Målskyttar för LIF var Johnny Snällström (3), Bo Lindström och Jonas Wilhelms. För HIK nätade Gustaf Rosenberg (2), Markus Danielsson och Jon Eriksson.

I och med segrarna kan PRO-09 och Lemlands IF 1 säkra varsin finalplats redan nästa onsdag. Om inte väntar avgörande möten onsdagen efter det, alltså den 20 mars.

Innebandyns finaldag är lördagen den 23 mars.