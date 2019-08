Fellman knep dubbla FM-medaljer i löpskytte Sport

LÖPSKYTTE. Åländska Jenny Fellman, 22, knep dubbla medaljer vid FM-tävlingarna i löpskytte i Kauhajoki.

Först tog hon brons i damklassen över tre kilometer. Fellman noterade fyra bom över två skjutningar och gick i mål på 13,13 minuter. Guldet gick till Rieke De Maeyer på 12,45 och silvret till Venla Lehtonen på 12,54.

Under söndagen följde Jenny Fellman sedan upp sitt brons med ett silver i masstarten över fem kilometer. Fellman noterade sammanlagt sex bom över fyra skjutningar och var bara sex sekunder ifrån guldmedaljören, som återigen blev Rieke De Maeyer. Venla Lehtonen tog hand om bronset.

I fjol debuterade Jenny Fellman i världscupen i skidskytte. Under säsongen tävlade hon också i IBU-cupen (touren under världstouren), senior-EM och junior-VM.