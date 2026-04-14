Discgolfarna öppnade säsongen på Vesterkalmare Discgolfpark

DISCGOLF. Årets tävlingssäsong i den växande sporten discgolf har inletts – i helgen avgjordes den första deltävlingen av sex i PDGA vårligan.

Discgolfarnas säsong är i gång. I helgen inledde man tävlingssäsongen med den första deltävlingen av sex planerade omgångar i vårligan. 31 deltagare tävlade i söndagens premiär på Vesterkalmare Discgolfpark.

Etta i mixade amatörklassen-1 blev Neo Edvall, som gick 18-hålsrundan på sex kast under par, två kast färre än tvåan Tim Granström och fyra kast färre än trean Martin Sundby. Mixade amatörklassen-2 vanns av Harry Beeks på minus fyra, före John Grunér som kastade på banans par och Leo Jansson som gick runt på plus sju kast. Anna Söderlund blev etta i damernas amatörklass på +24, tvåa var Pille Raadik (+25) och trea kom Jana Lindholm på +52. Herrarnas 50+-klass vanns av Hasse Holmström på nio över par, tvåa och trea blev Bert Johansson (+17) respektive Tommy Höglund (+19). Benjamin Forsman var ensam kastare i juniorklassen U18 och vann således efter en +47-runda.

Den andra deltävlingen går på samma bana kommande lördag.