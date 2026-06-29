Delad poäng när ÅU mötte HPS

Det blev en tät och chansfattig tillställning när ligafyran Åland United tog emot ligatrean HPS i Nationella ligan. Trots perioder av press från båda håll slutade matchen 0–0 på Wiklöf Holding Arena.

Åland United hade chansen att ta igen poäng på ligans topptrio när de tog emot tabelltrean HPS på söndagen.

Hemmalaget inledde matchen i ett högt tempo och försökte etablera spel på offensiv planhalva. HPS stod dock välorganiserat och gjorde det svårt för United att hitta ytor i den sista tredjedelen. Trots ett spelövertag lyckades inte ÅU få till de riktigt farliga chanserna och första halvleken slutade 0-0.

Efter paus jämnade HPS ut spelet och hotade mer i omställningar. Gästerna lyckades vid flera tillfällen ta sig in i halvfarliga lägen, men ÅU var kompakta i defensiven och lyckades hålla bollen borta från nätmaskorna.

I slutet av matchen tog Åland United tillbaka taktpinnen och lyckades skapa viss oreda i gästernas straffområde med inlägg och fasta situationer men den sista skärpan i avsluten och de avgörande passningarna saknades. Sett över 90 minuter kan man beskriva matchen som en klassisk 0-0 match där båda lagen gör det bra defensivt men slarvar bort sina chanser offensivt.

”Helt okej”

– Det känns helt okej. Det är klart att vi ville vinna och närma oss topptrion. Jag tycker att vi hade väldigt bra kontroll i första halvlek och skapade några lägen där vi kanske borde ha tagit ledningen. I andra halvlek skapar de lite mer och vi tappar en del av vårt spel. I slutändan känns 0–0 ändå okej, och det var viktigt för oss att hålla nollan. Men självklart hade vi gärna gjort ett mål och tagit tre poäng, säger Åland Uniteds huvudtränare Daniel Norrmén efter matchen.

Hur surt är det att ni inte vinner matchen sett till tabelläget där ni hade chansen att jämna upp kampen om medaljerna?

– Det är så klart surt. Samtidigt är det också viktigt att vi inte förlorade, för då hade det blivit en stor lucka upp. Så det är ändå okej. Vi ville vinna och jag är besviken över att vi inte satte dit en boll i början.

Det känns som att ni har kontroll på matchen men inte får till det i sista tredjedelen, håller du med?

– Så är det, vi kom inte riktigt upp i nivå offensivt i dag. Vi missade inlägg och den sista passningen, och när vi väl fick lägena sköt vi ofta rakt på deras målvakt. Men framför allt var den sista passningen för svag i dag. Det gjorde att vi inte skapade mer och inte lyckades vinna matchen. Försvarsspelet var däremot väldigt stabilt, särskilt i första halvlek. I andra släppte vi till några konstiga situationer när det blev lite halt på mattan som följd av regnet.

Tuff vecka

Nu väntar två matcher på kort tid med kvartfinal i cupen mot KuPS på onsdag och ligamatch borta mot Ilves på lördag. Hur kommer nästa vecka se ut?

– Det är ett tajt schema. Nu handlar det om återhämtning. De som inte spelade så mycket i dag tränar i morgon, medan de som spelade mycket kör återhämtning. Fokus kommer ligga på återhämtning och matcherna under veckan.

Kommer ni rulla mycket i startelvan?

– Ja, där vi känner att vi har spelare som kan gå in och göra skillnad kommer vi att rotera. Så det kommer att bli några ändringar i startelvan i kommande matcherna, säger Daniel Norrmén.

Nationella ligan Åland United: Cornelia Baldi Sundelius, Adela Råtts, Anna Nurmi, Sonja Hillberg, Neela Antikainen, Saana Tuomala (Viktoria Veber 65’), Cato Pijnacker Hordijk, Monica Hagström (Aada Törrönen 84’) , Minttu Takanen, Jennifer Vetter (Neelia Pitko 65’), Viloah Nambi. Skott på mål: 4-3 . Hörnor: 6-7 . Varningar: 1-1 (Anna Nurmi, Moona Nurminen). Utvisningar: -. Publik: 323. Domare: Jasmine Kaur.