ÅU-kryss mot Hammarby Sport

Åland Uniteds träningsmatch mot Hammarby under lördagseftermiddagen slutade oavgjort.

Första halvlek i Eckeröhallen var en relativt händelselös sådan, även om ÅU hade ett visst spelövertag. Men tjugo minuter in i andra halvlek spräckte Ålänningarna nollan, då Olivia Mattsson efter en hörna fick tag på bollen i perfekt position framför Hammarby-målvakten Filippa Graneld och kunde lägga in 1-0. Men kvitteringen kom bara minuter senare då en vidöppen Emilia Larsson slog in slutresultatet 1-1 från straffområdet.

MATCHFAKTA

Åland United-Hammarby 1–1 (0–0)

Mål:

1-0 Olivia Mattsson 67´

1–1 Emilia Larsson 70´

ÅU: Anna Tamminen-Tiia Peltonen, Anna Westerlund, Pille Raadik-Ashley Riefner, Selma Viktorsson, Olivia Mattsson, Shannon Simon-Ode Fulutudilu, Isabella Mattsson, Monica Hagström

Domare: Daniel Melander

Nästa match: Åland United-Sandvikens IF den 15 mars klockan 15.00 i Eckeröhallen

Läs mer i söndagens och måndagens Nya Åland!