Annie Miettunen blir kvar i ÅU Sport

FOTBOLL. Anni Miettunen kommer att fortsätta ytterligare en säsong i Åland United. Det meddelade klubben under onsdagen.

Säsongen 2021 blir Miettunens andra för ÅU. Hon kom till klubben från Honka dit hon flyttat mitt under säsongen 2017 från ONS.

– Denna säsong har i sin helhet varit lyckad både för laget och för mig personligen, skriver Miettunen i klubbens pressmeddelande.

– Jag har fått spela stora minuter i olika positioner och har utvecklats som spelare. Framför allt har jag kunnat njuta av att spela. Man har byggt upp fina förhållanden här på Åland, där spelare kan fokusera och plocka fram det bästa ur sig själv varje dag. Jag tror att just denna fungerande helhet gör Åland United till en så passande klubb för mig.

Under säsongen 2020 har Miettunen hittills spelat 21 tävlingsmatcher för Åland United och gjort tre mål i dessa. Bland annat segermålet i finalen i finska cupen.

Utöver Miettunen har klubben hittills meddelat att Monica Hagström blir kvar följande säsong.