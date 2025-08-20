Åland United finalklart i Finlands Cup Sport

FOTBOLL. Efter straffavgöranden i de två senaste cupmatcherna tog Åland United i kväll en betydligt enklare seger när man slog Ilves i cupsemifinalen.

Gästande ÅU inledde målskyttet redan tio minuter in när Anni Hakasalo slog in 1–0 på ett direktskott. Tvåan kom på en nick av Ella Degerstedt djupt inne i Ilves box när halvtimmen var spelad. Ilves hann därefter reducera när Sarah Melén i ÅU-målet inte lyckades greppa ett skott som såg allt annat än otagbart ut.

I andra tog sedan Tilda Råtts saken i egna händer och stod för dubbla mål inom den första kvarten – men hemmalaget kom tillbaka ännu en gång med ett skott som gick över och förbi Melén i ÅU-målet.

I slutsekunderna skottade Saana Tuomala in slutsiffrorna 5–2 i ÅU:s favör. Därmed ställs Åland United i cupfinal mot HJK den 21 september på Tammelastadion.