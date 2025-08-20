DELA
Foto: Sascha Zachhuber
Tilda Råtts stod för två fullträffar när Åland United tog sig till final i Finlands Cup.

Åland United finalklart i Finlands Cup

19:27 onsdag, 20 augusti, 2025

    FOTBOLL. Efter straffavgöranden i de två senaste cupmatcherna tog Åland United i kväll en betydligt enklare seger när man slog Ilves i cupsemifinalen.

    Gästande ÅU inledde målskyttet redan tio minuter in när Anni Hakasalo slog in 1–0 på ett direktskott. Tvåan kom på en nick av Ella Degerstedt djupt inne i Ilves box när halvtimmen var spelad. Ilves hann därefter reducera när Sarah Melén i ÅU-målet inte lyckades greppa ett skott som såg allt annat än otagbart ut.

    I andra tog sedan Tilda Råtts saken i egna händer och stod för dubbla mål inom den första kvarten – men hemmalaget kom tillbaka ännu en gång med ett skott som gick över och förbi Melén i ÅU-målet.

    I slutsekunderna skottade Saana Tuomala in slutsiffrorna 5–2 i ÅU:s favör. Därmed ställs Åland United i cupfinal mot HJK den 21 september på Tammelastadion.

