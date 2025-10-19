Ytterst små förändringar i understöd för partierna

Ditt namn

Det råder stiltje i stödet till partierna, enligt Åland Gallup. Mandatfördelningen är likadan som i maj och i den procentuella fördelningen handlar det om marginella förändringar.

Liberalerna är största parti med åtta mandat, Obundna näst störst med sju och sedan kommer Centern och Socialdemokraterna och Moderaterna på rad, alla med fyra mandat var. Precis som det var i maj i år, när den senaste gallupen gjordes.

Av de små partierna är det även den här gången så att Pro Åland, Hållbart initiativ och Ålands framtid skulle knipa varsitt mandat, om det var val i dag.

Så har då något alls ändrat?

Visst, mindre procentuella förskjutningar finns om man tittar med förstoringsglas.

Liberalerna tappar 2 procentenheter och ligger nu på 24 procent, mot knappt 26 i maj. Obunden samling har ökat med några decimaler, även om det inte är tillräckligt för att ge utslag den här gången. Likadant för Centern.

Socialdemokraterna ökar med 1 procentenhet. Likaså Moderaterna.

Hållbart initiativ och Ålands framtid hör till förlorarna, de tappar 1 procentenhet vardera. Grön vänster vinner ett par decimaler, tillräckligt för att avrundningen ska höja stödet till 3 procent (mot 2 procent senast). Likadant för Rainer Juslins lagtingsgrupp som med hjälp av avrundning uppåt når 1 procent i understöd.

Pro Åland ligger på 5 procent, precis som i maj.

Få osäkra

Fördelningen i understöd mellan regeringsblocket och oppositionen är också tämligen intakt. Regeringspartierna får ett stöd av 52 procent av deltagarna i Åland Gallup, medan 48 procent stöder på oppositionen.

En av de stora skillnaderna mot tidigare är att andelen osäkra väljare är lägre. Nu är knappt 9 procent osäkra. I maj var de 11 och tidigare 10–14 procent. Med färre osäkra kan resultatet anses vara mer trovärdigt.

Av de 9 procent som nu uppger att de är osäkra röstade knappt hälften på Liberalerna i valet.

599 personer deltog i Åland Gallup i september och oktober. Gallupen var öppen att svara på från den 30 september 22.00 till den 5 oktober 23.59.

Åland Gallup görs av Mats Adamczak och genomförs så att deltagarna själv söker upp gallupen. Alla deltagare är anonyma. Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet.

Vilket parti skulle du rösta på om det var val i dag? Liberalerna 24 procent Obunden samling 20 procent Centern 14 procent Socialdemokraterna 14 procent Moderaterna 13 procent Pro Åland 5 procent Hållbart initiativ 3 procent Ålands framtid 3 procent Grön vänster 3 procent Rainer Juslins lagtingsgrupp 1 procent Annat 1 procent